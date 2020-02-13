Gilan, IRNA- Gilan ilinde yağan aşırı kar bazı yollarda araçların 20 saat trafikte kalmasına sebep olmaktadır.
-
Mahabad’da kış dağcıları
Mahabad, IRNA- Mahabad Uraz Spor Kulübünün üyelerinden bir grup dağcı Berde Kendu zirvesini…
-
Amerika, Irak’ın İran ambargolarından muafiyetini uzattı
Tahran, IRNA- Iraklı iki yetkili AP’ye yaptıkları açıklamada, Amerika’nın İrak’ı İran aleyhine…
-
Gilan ilinin karlı yollarında trafik
Gilan, IRNA- Gilan ilinde yağan aşırı kar bazı yollarda araçların 20 saat trafikte kalmasına…
-
Ülke ithalatı gelecek 3 yıl içinde 10 milyar dolar azalacaktır
Tahran, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, yapılan planlamalarla ve ülke…
-
İrlanda Meclis Başkanı İran ile ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İrlanda Senato Meclisi Başkanı Denis Odonovan ülkesinin İran’ın dostu olduğunu…
-
Venezuela, İran devleti ve milleti ile birlik içinde olduğunu vurgu yaptı
New York, IRNA- Venezuela’nın BM nezdindeki daimi temsilcisi Samuel Monkada, İslami Devrimin…
-
İran’da 8 bin esnaf birliği faaliyette
Tahran, IRNA- İran Esnaf Birlikleri Başkanı Said Mombeyni, esnaf olarak faaliyet göstermenin…
-
7148 kişi meclis seçimlerinde rekabet edecektir
Tahran, IRNA- İran Seçim Kurulu Başkanı Cemal Orf, 7148 kişinin İslami Şura Meclisi seçimlerine…
-
İran’ın ihracatı ambargolar altında ithalatın 4 katıdır
Gorgan, IRNA- İran Gümrük İdaresi Başkanı Seyyid Mehdi Mir Eşrafi, Amerika’nın ambargoları…
-
Azerbaycan Cumhurbaşkanı yakın zamanda İran’ı ziyaret edecektir
Bakü, IRNA- İran’ın Bakü Büyükelçisi Cevad Cihangirzade, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’ın…
yorumunuz