13 Şub 2020 09:01
Journalist ID: 1942
News Code: 83672978
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Gilan ilinin karlı yollarında trafik

Gilan, IRNA- Gilan ilinde yağan aşırı kar bazı yollarda araçların 20 saat trafikte kalmasına sebep olmaktadır.

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