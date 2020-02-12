New York, İRNA- Yabacı misyon temsilcileri ve diplomatlar, İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü nedeniyle İran'ın BM Daimi Temsilciği'nde düzenlenen törende Daimi Temsilci Mecid Taht-ı Revançı'ya tebriklerini iletti. Kameraman: Muhsin Tahirzade
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Zerdüşti Yaşlıların Maharet Sergisi'nden kareler
Yezd, İRNA- İslam Devrimi'nin yıldönümü vesilesiyle çoğunluk Yezd ilinde yaşayan Zerdüşti yaşlı…
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Yabancı diplomatlar'ın İslam Devrimi'nin 41. yılını İran'ın BM Daimi Temsilcisi'ne tebrik etmesinden görüntüler
New York, İRNA- Yabacı misyon temsilcileri ve diplomatlar, İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü…
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Nahçıvan'da İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü kutlandı
Bakü, İRNA- İran İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti…
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İran madenlerinin değeri 22 milyar dolardır
Meşhed, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran’ın maden ve minerallerinin…
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Asya ve Avrupa'dan 6 ülke yatırımcılarından Batı Azerbaycan'a yatırım
Urmiye, İRNA- Batı Azerbaycan Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürü Davud Gaffarpur, 4 Avrupa…
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İran müzakere ve mantıktan yanadır
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İran, 2. Uluslararası Barış ve Çatışmanın Çözümü Konferansı'na ev sahipliği yapacak
Tahran, İRNA- 2. Uluslararası Barış Çatışmaların Çözümü Genel Sekreterliği Başkanı Ali Ekber…
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Biyolojik kökenli ilaçlarda kendi kendimize yeter hale geldik
Tahran, İRNA- İran Biyoteknolojiyi Geliştirme Komitesi Sekreteri Mustafa Kanii, İran'ın biyolojik…
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Tahran, İRNA- Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitim Bakanı Said Nemeki, 'Halihazırda ülkemizin ihtiyacı…
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İran altın ve mücevher üretiminde dünyanın en önde gelen 7 ülkesinden biri
Tahran, İRNA- İran Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü Behmen Hüseyinzade, altın ve mücevher…
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