12 Şub 2020 15:45
Journalist ID: 2391
News Code: 83672400
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Yabancı diplomatlar'ın İslam Devrimi'nin 41. yılını İran'ın BM Daimi Temsilcisi'ne tebrik etmesinden görüntüler

New York, İRNA- Yabacı misyon temsilcileri ve diplomatlar, İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü nedeniyle İran'ın BM Daimi Temsilciği'nde düzenlenen törende Daimi Temsilci Mecid Taht-ı Revançı'ya tebriklerini iletti. Kameraman: Muhsin Tahirzade

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