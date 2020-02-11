11 Şub 2020 17:47
Journalist ID: 2394
News Code: 83671215
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38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivalinin kapanışından kareler

Tahran, IRNA- 38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivalinin kapanışı Tahran Vahdet salonunda düzenlenen görkemli törenle yapıldı.

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