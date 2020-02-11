11 Şub 2020 17:25
Journalist ID: 2394
News Code: 83671195
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İran genelinde Devrim Yürüyüşleri

Tahran, IRNA- İran genelinde düzenlenen İslam Devriminin 41. Yıldönümü Yürüyüşlerine milyonlarca kişi katıldı.

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