Tahran, IRNA- İran genelinde düzenlenen İslam Devriminin 41. Yıldönümü Yürüyüşlerine milyonlarca kişi katıldı.
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Salihi: Mevcut şartların devamı KOEP’in yararına değildir
Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, mevcut şartların devamının…
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Ortadoğu sorunları diyalogla çözüme kavuşmalı
Londra, İRNA- İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Bayat, Ortadoğu sorunlarının bölge ülkeleri…
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Kimsenin ülkemize saldırı cesaretini gösteremeyeceği kadar savunma gücüne sahibiz
Tahran, İRNA- Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, İran'ın savunma gücünün hiçbir düşmanın…
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Evhamlarınızdan vazgeçmenin zamanı gelmiştir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, twitter hesabından ABD Başkanı Trump'a hitaben yaptığı…
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İran'dan Fransa'ya uzay programı ile ilgil müdahaleci açıklamasına tepki
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa'nın İran'ın uzay progamı ile…
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38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivalinin kapanışından kareler
Tahran, IRNA- 38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivalinin kapanışı Tahran Vahdet salonunda düzenlenen…
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İran genelinde Devrim Yürüyüşleri
Tahran, IRNA- İran genelinde düzenlenen İslam Devriminin 41. Yıldönümü Yürüyüşlerine milyonlarca…
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Zarif: Şehit General Süleymani İran'ın bölgedeki duruşunun simgesiydi
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Lübnan merkezli el-Ahd haber sitesine evrdiği demeçte,…
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İranlı karikatür sanatçısı, 36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ikinci oldu
Ankara, İRNA- İranlı karikatür sanatçısı Şahruh Haydarı, 36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür…
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Dünya liderleri İran İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünü kutladı
Tahran, İRNA- Dünya liderleri, İran İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünü Cumhurbaşkanı Ruhani'ye…
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