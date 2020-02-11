11 Şub 2020 16:25
Journalist ID: 2391
News Code: 83671127
0 Persons

38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali Kapanış Töreni'nden görüntüler

Tahran, İRNA- 38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali Kapanış Töreni 10 Şubat akşamı Kültür ve İslami İrşat Bakanı Abbas Salihi ve diğer yetkililerin katılımıyla Tahran'ın Vahdet Salonu'nda düzenlendi. Fotoğrafçı: Asger Hamse

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 1 =