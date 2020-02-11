11 Şub 2020 11:10
Journalist ID: 2394
News Code: 83670419
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Tahran Milad Kulesinde ışıklandırma

Tahran,İRNA-İran'ın en yüksek kulesi olan Milad Kulesin İslami Devrimin 41. Yıldönümü dolayısıyla ışıklandırıldı.

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