Tahran,İRNA-İran'ın en yüksek kulesi olan Milad Kulesin İslami Devrimin 41. Yıldönümü dolayısıyla ışıklandırıldı.
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38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali Kapanış Töreni'nden görüntüler
Tahran, İRNA- 38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali Kapanış Töreni 10 Şubat akşamı Kültür…
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İranlı karikatür sanatçısı, 36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ikinci oldu
Ankara, İRNA- İranlı karikatür sanatçısı Şahruh Haydarı, 36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür…
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Dünya liderleri İran İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünü kutladı
Tahran, İRNA- Dünya liderleri, İran İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünü Cumhurbaşkanı Ruhani'ye…
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Maltepe'de "İran Kültür Haftası" sona erdi
Ankara, İRNA- Maltepe Belediyesi ve İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun Prof.…
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ABD, İran halkının büyüklüğü karşısında hezimete uğramıştır
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, 'ABD'nin düşmanlığı geçtiğimiz 41 yıl boyunca türlü renklerle…
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ABD'nin terör eylemi, bölge halklarının nefretini kazanmıştır
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Halkımızı General Süleymani'nin şehadetinin…
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İran İslam Devrimi'nin zafer yıldönümü Washington'da kutlandı
New York, İRNA- ABD'nin başkenti Washington'da İran'ın ABD'deki Çıkarlarını Gözeten Ofis'te…
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Tahran Milad Kulesinde ışıklandırma
Tahran,İRNA-İran'ın en yüksek kulesi olan Milad Kulesin İslami Devrimin 41. Yıldönümü dolayısıyla…
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İran halkı milyonlar halinde İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünü kutladı
Tahran, İRNA- İslam Devrimi'nin Zafer Günü olarak bilinen 22 Behmen'de (11 Şubat) İran halkı,…
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Lavrov: Amerika’nın İran karşısındaki davranışı kibrinin göstergesidir
Tahran, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika’nın İran karşısındaki davranışının…
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