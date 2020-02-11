Tahran, IRNA- İslam Devriminin zafer günü olan İran Milli Günü Ankara’da düzenlenen törenle kalabalık bir katılımcı grubu ile kutlandı.
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Lavrov: Amerika’nın İran karşısındaki davranışı kibrinin göstergesidir
Tahran, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika’nın İran karşısındaki davranışının…
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İran’ın Ankara’da düzenlenen Milli Gününden kareler
Tahran, IRNA- İslam Devriminin zafer günü olan İran Milli Günü Ankara’da düzenlenen törenle…
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Ankara’da İran İslam devrimi zaferinin 41. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ın ev sahipliğinde başkentte "İran İslam devrimi…
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İran ve İsveç Dışişleri Bakanları görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve İsveç Dışişleri…
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Aliyev, İran Devriminin yıldönümünü kutladı
Bakü, IRNA- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Ruhani’ye gönderdiği tebrik…
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Gerossi: İran’ın UAEK ile işbirliği en üst düzeydedir
Londra, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Radael Gerossi, İran’ın Ajans…
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Zarif: Bölge kahramanlarını terörist görenlerin bölgede gelecekleri yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölge kahramanlarını…
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Ruhani: Bugün Amerika tarafından zalimce bir ambargo ve tüm İran milleti aleyhine bir terör uygulama görmekteyiz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Amerika tarafından zalimce…
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Zarif: İran, Türkiye ve Suriye arasında görüşmelerin kolaylaştırılmasına hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohmmad Cevad Zarif, İran’ın Türkiye…
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İslam İnkılabı Rehberi, 2315 mahkumun af ve ceza indirimini onayladı
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, 2315 mahkumun Af veya cezalarında…
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