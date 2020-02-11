11 Şub 2020 07:48
Journalist ID: 1942
News Code: 83670171
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İran’ın Ankara’da düzenlenen Milli Gününden kareler

Tahran, IRNA- İslam Devriminin zafer günü olan İran Milli Günü Ankara’da düzenlenen törenle kalabalık bir katılımcı grubu ile kutlandı.

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