Tahran, IRNA- İran’da mukim Büyükelçiler ve Yabancı Misyon Şefleri, İran Devrim Yıldönümü arifesinde Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşerek Devrimin Yıldönümünü kutladılar.
-
Ankara’da İran İslam devrimi zaferinin 41. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ın ev sahipliğinde başkentte "İran İslam devrimi…
-
İran ve İsveç Dışişleri Bakanları görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve İsveç Dışişleri…
-
Aliyev, İran Devriminin yıldönümünü kutladı
Bakü, IRNA- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Ruhani’ye gönderdiği tebrik…
-
Gerossi: İran’ın UAEK ile işbirliği en üst düzeydedir
Londra, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Radael Gerossi, İran’ın Ajans…
-
Zarif: Bölge kahramanlarını terörist görenlerin bölgede gelecekleri yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölge kahramanlarını…
-
Ruhani: Bugün Amerika tarafından zalimce bir ambargo ve tüm İran milleti aleyhine bir terör uygulama görmekteyiz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Amerika tarafından zalimce…
-
Zarif: İran, Türkiye ve Suriye arasında görüşmelerin kolaylaştırılmasına hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohmmad Cevad Zarif, İran’ın Türkiye…
-
İslam İnkılabı Rehberi, 2315 mahkumun af ve ceza indirimini onayladı
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, 2315 mahkumun Af veya cezalarında…
-
Tahran’da mukim Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Ruhani’ye İran Devrim Yıldönümünü tebrik ettiler
Tahran, IRNA- İran’da mukim Büyükelçiler ve Yabancı Misyon Şefleri, İran Devrim Yıldönümü arifesinde…
-
Salihi: İran kendi güvenliğini koruyacaktır
Londra, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Iran’ın kendi güvenliğini…
yorumunuz