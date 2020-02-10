10 Şub 2020 22:03
Journalist ID: 1942
News Code: 83670034
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Tahran’da mukim Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Ruhani’ye İran Devrim Yıldönümünü tebrik ettiler

Tahran, IRNA- İran’da mukim Büyükelçiler ve Yabancı Misyon Şefleri, İran Devrim Yıldönümü arifesinde Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşerek Devrimin Yıldönümünü kutladılar.

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