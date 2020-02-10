10 Şub 2020 14:34
Journalist ID: 2394
News Code: 83668605
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Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı ile İran'daki çeşitli ülkelerin askeri ataşelerinin görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü nedeniyle Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nesirzade, İran'daki çeşitli ülkelerin askeri ataşeleriyle bir araya geldi. Fotoğrafçı: Emin Celali

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