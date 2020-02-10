10 Şub 2020 14:30
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News Code: 83668560
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2020 Asya Buz Tırmanışı Şampiyonası'ndan kareler

Tahran, İRNA- İran, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Afganistan'dan gelen sporcuların katılımıyla 2020 Asya Buz Tırmanışı Şampiyonası 8-9 Şubat tarihleri arasında başkent Tahran'da düzenlendi. Fotoğrafçı: Bahar Takizade

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