Zafer uydusunun yörüngeye fırlatılmasından kareler

Tahran, İRNA- 9 Şubat günü Zafer uydusu yörüngeye fırlatıldı, ancak yörüngeye girmedi. Simurg güçlendirici roket, Zafer uydusunu başarıyla uzaya fırlattı, ancak roket yörüngeye yerleşmek için gerekli hızı elde edemedi.