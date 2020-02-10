Tahran, İRNA- 9 Şubat günü Zafer uydusu yörüngeye fırlatıldı, ancak yörüngeye girmedi. Simurg güçlendirici roket, Zafer uydusunu başarıyla uzaya fırlattı, ancak roket yörüngeye yerleşmek için gerekli hızı elde edemedi.
-
Ermeniler İran toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak İslami Devrimi'nin yanında saf tuttu
Tahran, İRNA- Tahran Ermeni Başpiskoposu Sibveh Serkisiyan, İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünü…
-
İran Milli Futsal Takımı dünyada altıncı sıradaki konumunu korudu
Tahran, İRNA- Dünya Futsal Sıralaması sitesine göre, İran Milli Futsal Takımı 1603 puanla dünyada…
-
İran, alabalık üretiminde dünyada bir numara
Tahran, İRNA- İran Balıkçılık Kurumu Başkanı Nebiyullah Hunmirzayi, İran'ın alabalık üretiminde…
-
İran Ordusu Hava Kuvvetleri filosuna olarca helikopter alındı
İsfahan, İRNA- Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Hava Kuvvetleri filosuna onlarca yeni silah…
-
Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı ile İran'daki çeşitli ülkelerin askeri ataşelerinin görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü nedeniyle Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı…
-
2020 Asya Buz Tırmanışı Şampiyonası'ndan kareler
Tahran, İRNA- İran, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Afganistan'dan gelen sporcuların…
-
Zafer uydusunun yörüngeye fırlatılmasından kareler
Tahran, İRNA- 9 Şubat günü Zafer uydusu yörüngeye fırlatıldı, ancak yörüngeye girmedi. Simurg…
-
İran 'Raad-500' füzesi 'Zuheyr' kompozit itme motoruyla faaliyete başladı
Tahran, İRNA- İran'ın 'Raad-500' füzesi, 'Zuheyr' kompozit itme motoruyla, yeni nesil füze…
-
Tahran’da düzenlenen Kutsal Serkis Günü’nden kareler
Tahran, İRNA- Tahran'da bulunan Kutsal Serkis Kilisesi'nde, Kutsal Serkis Günü düzenlenen özel…
-
İran'da İslam Devrimi'nin yıldönümü olan 11 Şubat Yürüşleri'ni 6 bin gazeteci merceğe alacak
Tahran, İRNA - İslami Tebligat Örgütü Koordinasyon Kurulu Başkan Vekili Nüsretullah Lütfi,…
yorumunuz