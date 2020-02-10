10 Şub 2020 14:27
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News Code: 83668535
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Zafer uydusunun yörüngeye fırlatılmasından kareler

Tahran, İRNA- 9 Şubat günü Zafer uydusu yörüngeye fırlatıldı, ancak yörüngeye girmedi. Simurg güçlendirici roket, Zafer uydusunu başarıyla uzaya fırlattı, ancak roket yörüngeye yerleşmek için gerekli hızı elde edemedi.

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