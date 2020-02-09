9 Şub 2020 23:05
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News Code: 83667927
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Tahran’da düzenlenen Kutsal Serkis Günü’nden kareler

Tahran, İRNA- Tahran'da bulunan Kutsal Serkis Kilisesi'nde, Kutsal Serkis Günü düzenlenen özel törenle kutlandı. Törene çok sayıda Ermeni vatandaş ile Ermeni Başpiskoposu katıldı.

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