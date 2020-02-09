Tahran, İRNA- Tahran'da bulunan Kutsal Serkis Kilisesi'nde, Kutsal Serkis Günü düzenlenen özel törenle kutlandı. Törene çok sayıda Ermeni vatandaş ile Ermeni Başpiskoposu katıldı.
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Tahran’da düzenlenen Kutsal Serkis Günü’nden kareler
Tahran, İRNA- Tahran'da bulunan Kutsal Serkis Kilisesi'nde, Kutsal Serkis Günü düzenlenen özel…
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İran'da İslam Devrimi'nin yıldönümü olan 11 Şubat Yürüşleri'ni 6 bin gazeteci merceğe alacak
Tahran, İRNA - İslami Tebligat Örgütü Koordinasyon Kurulu Başkan Vekili Nüsretullah Lütfi,…
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İran bölgede kök hücre alanında birinci
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari, İran'ın hem bilimsel…
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İtalyanlar Gülistan ilinde elektrik üretim santralinin inşası için yatırım yapacak
Gürgan, İRNA– Gülistan Atık Yönetimi Teşkilatı İl Genel Müdürü Muhsin Samii, bir İtalyan şirketinin…
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İran Mineraller Şirketi'nin tuz ihracatı %35 arttı
Erak, İRNA- İran Mineral Tuzlar Şirketi Genel Müdürü Ali Rüstemi, tuz ihracatının bu yıl yüzde…
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İzmir'de İran Kısa Film Ayı Etkinliği düzenlendi
Tahran, İRNA- İzmir'de düzenlenen "İran Kısa Film Ayı" etkinliği kapsamında İran'dan 9 kısa…
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Karamollaoğlu: Yüzyılın Anlaşmanı, yüzyılın saçmalığıdır
Ankara, IRNA- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yüzyıl anlaşmasının yüzyılın…
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İran'ın Avrasya ile ticaret hacmi 1 milyar doları aştı
Tahran, İRNA- İran Gümrüğü Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği…
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‘Kaptan 22’, Uluslararası İpek Yolu Film Festivali’nde en iyi kısa belgesel ödülüne değer görüldü
Şehrikürd, İRNA- Arman Gulipur’un yönettiği ‘Kaptan 22’ isimli kısa belgesel, 8. Uluslararası…
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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Viyana'da
Tahran, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da…
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