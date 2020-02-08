Ahvaz'da düzenlenen At Yarışları Ligi 6. Haftası'ndan kareler

Ahvaz, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Huzistan ilinin merkezi Ahvaz'da 8 Şubat günü Kış Yarışları Ligi 6. Haftası, yapılan maçlarla biti. Yarışmalara çeşitli illerden 73 at katıldı. Kameraman: Ali Muarrif
-
Zarif: Bölge kahramanlarını terörist görenlerin bölgede gelecekleri yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölge kahramanlarını…
-
Ruhani: Bugün Amerika tarafından zalimce bir ambargo ve tüm İran milleti aleyhine bir terör uygulama görmekteyiz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Amerika tarafından zalimce…
-
Zarif: İran, Türkiye ve Suriye arasında görüşmelerin kolaylaştırılmasına hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohmmad Cevad Zarif, İran’ın Türkiye…
-
İslam İnkılabı Rehberi, 2315 mahkumun af ve ceza indirimini onayladı
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, 2315 mahkumun Af veya cezalarında…
-
Tahran’da mukim Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Ruhani’ye İran Devrim Yıldönümünü tebrik ettiler
Tahran, IRNA- İran’da mukim Büyükelçiler ve Yabancı Misyon Şefleri, İran Devrim Yıldönümü arifesinde…
-
Salihi: İran kendi güvenliğini koruyacaktır
Londra, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Iran’ın kendi güvenliğini…
-
15 ülke Karun Satranç Kupasına katılmaya hazır olduğunu bildirdi
Ahvaz, IRNA- Huzistan ili Satranç Kurulu Başkanı Abdülamir Hatibzade, dünyanın 15 ülkesinin…
-
Perinçek: İran Devrimi ile birlikte ABD bölgede önemli bir müttefikini kaybetmiştir
Ankara, IRNA- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘’Şahın devrilmesiyle birlikte ABD…
-
Aras Serbest Bölgesini 529 bin yabancı turist ziyaret etti
Tebriz, IRNA- Bu senenin başından (21 Mart 2019) bu yana Aras Serbest Bölgesini 529 bin yabancı…
-
Karamollaoğlu: İran Devrimi dünyanın gidişatını etkileyen önemli olaylardan birisidir
Ankara, IRNA- Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, İran Devriminin dünyanın gidişatını…
yorumunuz