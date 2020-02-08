8 Şub 2020 23:09
Journalist ID: 2391
News Code: 83666639
0 Persons

Ahvaz'da düzenlenen At Yarışları Ligi 6. Haftası'ndan kareler

Ahvaz, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Huzistan ilinin merkezi Ahvaz'da 8 Şubat günü Kış Yarışları Ligi 6. Haftası, yapılan maçlarla biti. Yarışmalara çeşitli illerden 73 at katıldı. Kameraman: Ali Muarrif

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 1 =