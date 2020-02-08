Tahran, İRNA- 8 Şubat günü Tahran'da İslam Devrimi'nin 41 zafer yıldönümü nedeniyle düzenlenen 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin 8. gününde Puya İmami'nin yazıp yönettiği Bayrak Serdarı ve Murtaza Esedi'nin yazıp yönettiği Tahta Kafile gibi filmlerin galası yapıldı.. Fotoğrafçı: Sareduht Sultaniye Zencani
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Ahvaz'da düzenlenen At Yarışları Ligi 6. Haftası'ndan kareler
Ahvaz, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Huzistan ilinin merkezi Ahvaz'da 8 Şubat günü…
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İran'da bilgi tabanlı şirket sayısı 5 bine yükselecek
Şehrikürd, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari, ülkede faaliyet…
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38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin 8. günü programlarından kareler
Tahran, İRNA- 8 Şubat günü Tahran'da İslam Devrimi'nin 41 zafer yıldönümü nedeniyle düzenlenen…
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Yılın ilk 10 ayında 8 milyon yabancı ziyaretçi İran'ı ziyaret etti
Kum, İRNA- Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan, İran takvminin…
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Aras Serbest Bölgesi komşu ülkeler için yerel bir pazara dönüştü
Tahran, İRNA- Aras Serbest Bölgesi Kurumu Genel Müdürü Muhsin Neriman, Doğu Azerbaycan'ın kuzeybatıs…
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Sistan ve Beluçistan'da 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Zahidan, İRNA- Sistan Beluçistan Polis Teşkilatı Komutanı General Muhammed Kanberi yaptığı…
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Tebriz'de Ermeni Şehitliği'ne çiçek bırakıldı
Tebriz, İRNA- Fecr On Günü ve İslam Devrimi'nin zaferi nedeniyle Tebriz'de yer alan Ermeni…
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İranlı 48 şehit ailesi ABD Başkanı'na karşı dava açtı
Tahran, İRNA- İran Adalet Hukuk Şirketi Genel Müdürü Muhammedrıza Museviferd, Kutsal Türbeleri…
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İranlı sporcu Dünya Paratekvando sıralamasında üçüncü sırada yer aldı
Reşt, İRNA- İranlı paratekvandocu Mehdi Purrehnüma, Dünya Paratekvandocuları sıralamasında…
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İran'da korona virüsü testleri negatif çıktı
Sari, İRNA- Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede 8 Şubat tarihine kadar korona virüsü ile ilgili…
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