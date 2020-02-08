8 Şub 2020 23:00
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News Code: 83666638
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38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin 8. günü programlarından kareler

Tahran, İRNA- 8 Şubat günü Tahran'da İslam Devrimi'nin 41 zafer yıldönümü nedeniyle düzenlenen 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin 8. gününde Puya İmami'nin yazıp yönettiği Bayrak Serdarı ve Murtaza Esedi'nin yazıp yönettiği Tahta Kafile gibi filmlerin galası yapıldı.. Fotoğrafçı: Sareduht Sultaniye Zencani

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