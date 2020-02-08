Tebriz'de Ermeni Şehitliği'ne çiçek bırakıldı

Tebriz, İRNA- Fecr On Günü ve İslam Devrimi'nin zaferi nedeniyle Tebriz'de yer alan Ermeni Şehitliği'nde yerel yetkililerle Ermeni Patrikliği üyeleri şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi
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