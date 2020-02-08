8 Şub 2020 14:52
Journalist ID: 2391
News Code: 83666042
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İslam İnkılabı Rehberi'nin Ordu Hava Kuvvetleri komutan ve personelini kabulünden görüntüler

Tahran, İRNA- İran Ordusu'nun İmam Humeyni'yi lider olarak kabul ettiği gün olarak bilinen 8 Şubat 1979 gününün yıldönümü nedeniyle İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Ordu Hava Kuvvetleri komutanları ile personelini kabul etti.

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