İslam İnkılabı Rehberi'nin Ordu Hava Kuvvetleri komutan ve personelini kabulünden görüntüler

Tahran, İRNA- İran Ordusu'nun İmam Humeyni'yi lider olarak kabul ettiği gün olarak bilinen 8 Şubat 1979 gününün yıldönümü nedeniyle İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Ordu Hava Kuvvetleri komutanları ile personelini kabul etti.