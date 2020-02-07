Şiraz'da engelli sanatçılar sanatlarını sergiledi

Şiraz, İRNA- İran Engelliler Camiası'na bağlı Pejvak-7 Engelliler Sanat Grubu'nun sergilediği 'Neden Yağmur Yağmıyor' isimli oyunu, Şiraz'daki Üstat Fakih Tiyatro Salonu'da sahnelendi. Oyunda yer alan tüm sanatçıların engelli olması dikkat çekti. Fotoğrafçı: Şivasadat Attariyan