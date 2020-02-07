Şiraz, İRNA- İran Engelliler Camiası'na bağlı Pejvak-7 Engelliler Sanat Grubu'nun sergilediği 'Neden Yağmur Yağmıyor' isimli oyunu, Şiraz'daki Üstat Fakih Tiyatro Salonu'da sahnelendi. Oyunda yer alan tüm sanatçıların engelli olması dikkat çekti. Fotoğrafçı: Şivasadat Attariyan
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İranlı kadınlar 29. Uluslararası Fecr Badminton Kupası'nda 9 madalya sahibi oldu
Şiraz, İRNA- İslam Devrimi'nin 4. zafer yıldönümü vesilesiyle 14 ülkeden badmintoncunun katılımıyla…
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İranlı cimnastikçiler Avustralya Dünya Cimnastik Yarışmaları'na katılabilecek
Tahran, İRNA- Birkaç gün önce Avustralya'da düzenlenecek Dünya Cimnastik Yarışmaşarı'na katılmak…
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Şiraz'da engelli sanatçılar sanatlarını sergiledi
Şiraz, İRNA- İran Engelliler Camiası'na bağlı Pejvak-7 Engelliler Sanat Grubu'nun sergilediği…
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Çelik ihracatı ilk 10 ayda %25 arttı
Tahran, İRNA- Büyük çelik üretici fabrikalar tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu…
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İran’da elektrik üretimi devimin ilk yılına göre 12 kat artmıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İran’da elektrik üretimin…
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Tahti Revançi: İran, İdlib ile ilgili Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafları çözmek için yardıma hazırdır
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahti Revançi, İran’ın, İdlib ile ilgili…
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Gobed Kavus’ta At Yarışları
Tahran, IRNA- İran’ı Kuzeyinde yer alan Gonbed Kavus, dünya ünlü Tükmen atların diyarıdır.…
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İran, dünyanın 5. Yanmaz çelik üreten ülkesidir
Tahran, IRNA- İran dünyada yanmaz çelik üretebilen 5. Ülke oldu.
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İran’ın Ankara Büyükelçisi Van ve Sabiha Gökçen havaalanındaki felaketlerden dolayı başsağlığı diledi
Ankara, IRNA- İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Van’da gerçekleşen çığ ve Sabiha…
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Fecr Film Festivali Tahan Sinemalarında,
Tahran, IRNA- İran’ı en büyük film festivali Fecr Film Festivali için Tahran’ın bazı sinemaları…
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