7 Şub 2020 14:44
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News Code: 83664596
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Şiraz'da engelli sanatçılar sanatlarını sergiledi

Şiraz, İRNA- İran Engelliler Camiası'na bağlı Pejvak-7 Engelliler Sanat Grubu'nun sergilediği 'Neden Yağmur Yağmıyor' isimli oyunu, Şiraz'daki Üstat Fakih Tiyatro Salonu'da sahnelendi. Oyunda yer alan tüm sanatçıların engelli olması dikkat çekti. Fotoğrafçı: Şivasadat Attariyan

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