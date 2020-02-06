Tahran, IRNA- İran’ı Kuzeyinde yer alan Gonbed Kavus, dünya ünlü Tükmen atların diyarıdır. Kentte her hafta at yarışları düzenlenmektedir.
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Tahti Revançi: İran, İdlib ile ilgili Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafları çözmek için yardıma hazırdır
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahti Revançi, İran’ın, İdlib ile ilgili…
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Gobed Kavus’ta At Yarışları
Tahran, IRNA- İran’ı Kuzeyinde yer alan Gonbed Kavus, dünya ünlü Tükmen atların diyarıdır.…
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İran, dünyanın 5. Yanmaz çelik üreten ülkesidir
Tahran, IRNA- İran dünyada yanmaz çelik üretebilen 5. Ülke oldu.
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İran’ın Ankara Büyükelçisi Van ve Sabiha Gökçen havaalanındaki felaketlerden dolayı başsağlığı diledi
Ankara, IRNA- İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Van’da gerçekleşen çığ ve Sabiha…
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Fecr Film Festivali Tahan Sinemalarında,
Tahran, IRNA- İran’ı en büyük film festivali Fecr Film Festivali için Tahran’ın bazı sinemaları…
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Zarif: Şehit Süleymani’nin terörü Amerika’nın bölgedeki varlığını sonunu hazırlamakta
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Şehit Süleymani’nin…
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Perinçek: “Yüzyıl Anlaşması” ABD ve İsrail, Batı Asya’daki yenilgilerine yanıttır
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Yüzyıl Anlaşması’nın ABD ve İsrail’in Batı Asya’daki…
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İran’ın en önemli derbisinden kareler
Tahran, IRNA- İran’ı en önemli derbisi olarak adlandırılan İstiklal ve Perspolis takımlarının…
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Eskoçiç, İran Milli Futbol Takımının antrenörü oldu
Tahran, IRNA- Hırvat antrenör Dragan Eskoçiç İran Milli Fotbol Takımının 47. Antrenörü olarak…
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İran’ın petrol dışı ihracatı arttı
Tahran, IRNA- İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend bu senenin başından (21 Mart 2019) petrol…
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