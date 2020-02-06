7 Şub 2020 02:11
Journalist ID: 1942
News Code: 83664271
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Gobed Kavus’ta At Yarışları

Tahran, IRNA- İran’ı Kuzeyinde yer alan Gonbed Kavus, dünya ünlü Tükmen atların diyarıdır. Kentte her hafta at yarışları düzenlenmektedir.

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