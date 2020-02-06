7 Şub 2020 01:45
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News Code: 83664267
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Fecr Film Festivali Tahan Sinemalarında,

Tahran, IRNA- İran’ı en büyük film festivali Fecr Film Festivali için Tahran’ın bazı sinemaları katılımcı filmlerinin gösterimini yapmaktadır.

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