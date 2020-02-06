6 Şub 2020 18:53
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News Code: 83663981
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İran’ın en önemli derbisinden kareler

Tahran, IRNA- İran’ı en önemli derbisi olarak adlandırılan İstiklal ve Perspolis takımlarının derbi maçı Tahran’da 1-1 sonuçlandı.

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