Tahran, IRNA- İran’ı en önemli derbisi olarak adlandırılan İstiklal ve Perspolis takımlarının derbi maçı Tahran’da 1-1 sonuçlandı.
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Perinçek: “Yüzyıl Anlaşması” ABD ve İsrail, Batı Asya’daki yenilgilerine yanıttır
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Yüzyıl Anlaşması’nın ABD ve İsrail’in Batı Asya’daki…
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İran’ın en önemli derbisinden kareler
Tahran, IRNA- İran’ı en önemli derbisi olarak adlandırılan İstiklal ve Perspolis takımlarının…
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Eskoçiç, İran Milli Futbol Takımının antrenörü oldu
Tahran, IRNA- Hırvat antrenör Dragan Eskoçiç İran Milli Fotbol Takımının 47. Antrenörü olarak…
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İran’ın petrol dışı ihracatı arttı
Tahran, IRNA- İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend bu senenin başından (21 Mart 2019) petrol…
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İran’ın karides üretimi 45 bin ton oldu
Tahran, IRNA- İran’da karides üretimi yıllık 45 bin tona ulaştı.
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Gezvin’de geleneksel tatlılar festivali
Gezvin, IRNA- İran’a geçen yüzyıllarda başkentlik yapmış olan Gezvin kentinde geleneksel tatlılar…
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İran Savunma ve Sanayi Bakanları arasında işbirliği anlaşması imzalandı
Tahran, IRNA- Otomotiv sektörünün dışa bağımlılığını bitirmek için İran Savunma ve Sanayi Bakanları…
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Biotek ilaçların yüzde 90’ından daha fazlası ülke içinde üretilmekte
Tahran, IRNA- İran Bioteknoloji Derneği Başkanı Sirus Zeyneli, Biotek ilaçların yüzde 90’ının…
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Kerman’da uluslararası 9. Otomobil Fuarı faaliyete başladı
Kerman, IRNA- 9. Uluslararası Otomobil Fuarı 4 gün süre ile Kerman’da faaliyete başladı.
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Mustafa Yılmaz: Yüzyılın anlaşması Filistin’i siyonist israil’e peşkeş planıdır
Ankara- IRNA- Türk gazeteci ve Milli Gazetenin Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, Yüzyılın anlaşmasın…
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