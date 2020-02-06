Gezvin, IRNA- İran’a geçen yüzyıllarda başkentlik yapmış olan Gezvin kentinde geleneksel tatlılar festivali düzenlenmektedir.
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Gezvin’de geleneksel tatlılar festivali
Gezvin, IRNA- İran’a geçen yüzyıllarda başkentlik yapmış olan Gezvin kentinde geleneksel tatlılar…
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İran Savunma ve Sanayi Bakanları arasında işbirliği anlaşması imzalandı
Tahran, IRNA- Otomotiv sektörünün dışa bağımlılığını bitirmek için İran Savunma ve Sanayi Bakanları…
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Biotek ilaçların yüzde 90’ından daha fazlası ülke içinde üretilmekte
Tahran, IRNA- İran Bioteknoloji Derneği Başkanı Sirus Zeyneli, Biotek ilaçların yüzde 90’ının…
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Kerman’da uluslararası 9. Otomobil Fuarı faaliyete başladı
Kerman, IRNA- 9. Uluslararası Otomobil Fuarı 4 gün süre ile Kerman’da faaliyete başladı.
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Mustafa Yılmaz: Yüzyılın anlaşması Filistin’i siyonist israil’e peşkeş planıdır
Ankara- IRNA- Türk gazeteci ve Milli Gazetenin Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, Yüzyılın anlaşmasın…
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Musevi: Amerika, ilaç ve gıda için bankacılık işlemlerini kapatmıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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Ruhani: İran milleti teslim olmayacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın son 20 ayda İran…
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Astara sınırından geçişler arttı
Astara, İRNA- Astara Sınır Kapısı Müdürü Mansur Babayi, geçtiğimiz yıl 1 milyon 450 bin kişinin…
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İran EXPO Fuarı'na 27 ülkeden iş adamları katıldı
Tahran, İRNA- Şehr-i Aftab Fuarları Genel Müdürü Muhammed Rauf Kadıri, bu yılki İran EXPO Fuarı'na…
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İranlı hakemler Asya Güreş Şampiyonası'nda düdük çalacak
Tahran, İRNA- İran Güreş Federasyonu Hakemler Komisyonu Başkanı Nasır Furuten, Hindistan'da…
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