6 Şub 2020 10:36
Journalist ID: 1942
News Code: 83663279
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Gezvin’de geleneksel tatlılar festivali

Gezvin, IRNA- İran’a geçen yüzyıllarda başkentlik yapmış olan Gezvin kentinde geleneksel tatlılar festivali düzenlenmektedir.

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