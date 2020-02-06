6 Şub 2020 10:01
Journalist ID: 1942
News Code: 83663225
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Kerman’da uluslararası 9. Otomobil Fuarı faaliyete başladı

Kerman, IRNA- 9. Uluslararası Otomobil Fuarı 4 gün süre ile Kerman’da faaliyete başladı.

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