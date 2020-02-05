5 Şub 2020 14:03
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News Code: 83662209
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29. Uluslararası Fecr Badminton Yarışmaları'ndan görüntüler

Şiraz, İRNA- İslam Devrimi'nin zaferi dolayısıyla Fars ilinin merkezi Şiraz'da 14 ülkeden badmintoncuların katılımıyla 29. Uluslararası Fecr Badminton Yarışmalşarı 4 Şubat günü başladı. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri

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