Şiraz, İRNA- İslam Devrimi'nin zaferi dolayısıyla Fars ilinin merkezi Şiraz'da 14 ülkeden badmintoncuların katılımıyla 29. Uluslararası Fecr Badminton Yarışmalşarı 4 Şubat günü başladı. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri
-
Hirkani Ormanları'ndan güzel manzaralar
Sari, İRNA- Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Hirkan bölgesinden İran'ın kuzey illerine kadar bulunan…
-
İslam İnkılabı Rehberi'nin halkla buluşmasından kareler
Tahran, İRNA- İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü nedeniyle 5 Şubat sahabı binlerce vatandaş,…
-
29. Uluslararası Fecr Badminton Yarışmaları'ndan görüntüler
Şiraz, İRNA- İslam Devrimi'nin zaferi dolayısıyla Fars ilinin merkezi Şiraz'da 14 ülkeden badmintonc…
-
Dünyanın en çok kaynak gösterieln makalelerinde İran'ın payı yüzde 3
Rey- İRNA- İran Sınav Düzenleme Kurumu BaşkanI İbrahim Hudayi, 'İran'ın en çok kaynak gösterilen…
-
Zarif: Filistinli grupların yüzyılın büyük komplosuna karşı birliği zorunluluktur
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri…
-
Zarif, Mahmut Abbas ile yaptığı görüşmede yüzyılın anlaşmasını mahkum etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakaı Mohammad Cevad Zarif, Filistin Devlet…
-
İran, 5. Uluslararası Fecr Halter Turnuvasında şampiyon oldu
Reşt, IRNA- İran Halter takımı 5. Uluslararası Fecr Halter Şampiyonasında birinci oldu.
-
Erdekaniyan: Elektrik teçhizatın yüzde 95’i ülke içinde üretilmektedir
Ahvaz, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Erdekanniyan, elektrik teçhizatının…
-
UAEK: İran’da denetim faaliyetlerimiz devam etmekte
Tahran, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafaell Gerossi, Ajansın İran’daki…
-
İran, Fecr Halter Turnuvasının şampiyonu oldu
Reşt, IRNA- İran Mili Halter Takımı 5. Uluslararası Fecr turnuvasında şampiyon oldu.
yorumunuz