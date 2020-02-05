5 Şub 2020 14:06
Journalist ID: 2391
News Code: 83662206
0 Persons

İslam İnkılabı Rehberi'nin halkla buluşmasından kareler

Tahran, İRNA- İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü nedeniyle 5 Şubat sahabı binlerce vatandaş, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ile buluştu.

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 3 =