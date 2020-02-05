Hirkani Ormanları'ndan güzel manzaralar

Sari, İRNA- Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Hirkan bölgesinden İran'ın kuzey illerine kadar bulunan 40 milyon yıllık güzel ve eski ormanların genişliği 55 bin kilometredir. Bunların 2 milyon dönümü İran’dadır. Ormanların yüzde 53'ü Mazenderan, yüzde 26'sı Gilan ve yüzde 21'i ise Gülistan ilindedir. Bu ormanların geçmişi ve bitki örtüsünün nadir olması ve ağaçların türü , UNESCO'da kayidedilme isteğine sebep oldu. İran, bu ormanların Azerbaycan'la ortaklaşa tescil edilmesi teklifinde bulundu. Bu ormanların en görkemli mevsimlerinden biri sonbahardır. Görüntülerde Masal ilçesi ile Amul ilçesdindeki Hirkani ormanlarından kesitler görülmektedir. Kameraman: Ali Kerimi ve Nazenin Kazımi Neva