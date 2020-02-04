4 Şub 2020 22:02
Journalist ID: 1942
News Code: 83661220
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İran, 5. Uluslararası Fecr Halter Turnuvasında şampiyon oldu

Reşt, IRNA- İran Halter takımı 5. Uluslararası Fecr Halter Şampiyonasında birinci oldu.

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