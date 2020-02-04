Reşt, IRNA- İran Halter takımı 5. Uluslararası Fecr Halter Şampiyonasında birinci oldu.
-
Zarif, Mahmut Abbas ile yaptığı görüşmede yüzyılın anlaşmasını mahkum etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakaı Mohammad Cevad Zarif, Filistin Devlet…
-
İran, 5. Uluslararası Fecr Halter Turnuvasında şampiyon oldu
Reşt, IRNA- İran Halter takımı 5. Uluslararası Fecr Halter Şampiyonasında birinci oldu.
-
Erdekaniyan: Elektrik teçhizatın yüzde 95’i ülke içinde üretilmektedir
Ahvaz, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Erdekanniyan, elektrik teçhizatının…
-
UAEK: İran’da denetim faaliyetlerimiz devam etmekte
Tahran, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafaell Gerossi, Ajansın İran’daki…
-
İran, Fecr Halter Turnuvasının şampiyonu oldu
Reşt, IRNA- İran Mili Halter Takımı 5. Uluslararası Fecr turnuvasında şampiyon oldu.
-
Zarif: İslam İnkılabı Rehberinin Filistin ile ilgili önerileri en makul ve uygulanabilir plandır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İslam İnkıabı Rehberinin…
-
Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nde düzenlenen ‘Zeynep Paşa Oyunu’ndan kareler
Tahran, İRNA- Doğu Azerbaycan Oynar grubunun yapımı, Mehdi Salehi Yari'nin yönettiği Zeynep…
-
‘Sadece Bir dünyamız Var’ oyunu Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nde sahnelendi
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Hamidrıza Erdelan’in yönettiği, İran Büyük Çarşısı Sanat Merkezinin…
-
Yabancı yatırım miktarı yüzde 50 arttı
Tahran, İRNA- İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhat Dejpesend, ’Bu yılın ilk 10 ayında, yabancı…
-
İran, El Sanatları Şehirleri tescilinde dünya rekoru sahibi
Tahran, İRNA- Dünya El Sanatları Konseyi'nin İran’ın 3 şehirle bir köyünü tescil etmesi ile…
yorumunuz