4 Şub 2020 17:54
Journalist ID: 2394
News Code: 83660590
0 Persons

Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nde düzenlenen ‘Zeynep Paşa Oyunu’ndan kareler

Tahran, İRNA- Doğu Azerbaycan Oynar grubunun yapımı, Mehdi Salehi Yari'nin yönettiği Zeynep Paşa Oyunu, 38. Fecr Uluslararası Tiyatro Festivali'nin üçüncü gününde Şehir Tiyatrosu avlusunda sahnelendi. Fotoğrafçı: Asger Hamse

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 4 =