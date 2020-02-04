Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Hamidrıza Erdelan’in yönettiği, İran Büyük Çarşısı Sanat Merkezinin yapımı ‘Sadece Bir Dünyamız Var’ adlı kukla oyunu Tahran Şehir Tiyatrosu avlusunda 38. Uluslararsı Fecr Tiyatro Festivali kapsamında düzenlendi. Bu oyunda devasa ışıklı kuklalar kullanıldı. Fotoğrafçı: Asger Hamse
-
UAEK: İran’da denetim faaliyetlerimiz devam etmekte
Tahran, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafaell Gerossi, Ajansın İran’daki…
-
İran, Fecr Halter Turnuvasının şampiyonu oldu
Reşt, IRNA- İran Mili Halter Takımı 5. Uluslararası Fecr turnuvasında şampiyon oldu.
-
Zarif: İslam İnkılabı Rehberinin Filistin ile ilgili önerileri en makul ve uygulanabilir plandır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İslam İnkıabı Rehberinin…
-
Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nde düzenlenen ‘Zeynep Paşa Oyunu’ndan kareler
Tahran, İRNA- Doğu Azerbaycan Oynar grubunun yapımı, Mehdi Salehi Yari'nin yönettiği Zeynep…
-
‘Sadece Bir dünyamız Var’ oyunu Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nde sahnelendi
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Hamidrıza Erdelan’in yönettiği, İran Büyük Çarşısı Sanat Merkezinin…
-
Yabancı yatırım miktarı yüzde 50 arttı
Tahran, İRNA- İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhat Dejpesend, ’Bu yılın ilk 10 ayında, yabancı…
-
İran, El Sanatları Şehirleri tescilinde dünya rekoru sahibi
Tahran, İRNA- Dünya El Sanatları Konseyi'nin İran’ın 3 şehirle bir köyünü tescil etmesi ile…
-
Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, Yüzyılın Anlaşması'nı eleştirdi
Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani, sözde Yüzyılın…
-
Türkiye'nin katılımıyla TIM2020 Teknoloji Yatırımı Toplantısı başladı
Tahran, İRNA- 120 yerli ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yabancı yatırımcının katılımıyla…
-
CIA casusu idama çarptırıldı
Tahran, İRNA- Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili, 'İran nükleer bilgilerini CIA'ye sızdıran…
yorumunuz