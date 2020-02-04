4 Şub 2020 17:49
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‘Sadece Bir dünyamız Var’ oyunu Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nde sahnelendi

Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Hamidrıza Erdelan’in yönettiği, İran Büyük Çarşısı Sanat Merkezinin yapımı ‘Sadece Bir Dünyamız Var’ adlı kukla oyunu Tahran Şehir Tiyatrosu avlusunda 38. Uluslararsı Fecr Tiyatro Festivali kapsamında düzenlendi. Bu oyunda devasa ışıklı kuklalar kullanıldı. Fotoğrafçı: Asger Hamse

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