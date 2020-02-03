Timuratş Evi

Tahran, İRNA- Tahran'ın en güzel anıtlarından biri Abdülhüseyin Timuraş'a ait olan ev, Savaş Müzesi'dir. Bağ-ı Şah Sarayı kompleksinin kuzeybatı tarafında bulunan Savaş Üniversitesi'nin (Timurşah konağı) müze binası, yaklaşık 160 yıl önce Kaçar döneminde inşa edilmiştir. Bu evin mimarisi İran, Rus ve Hint mimarisinin karışımıdır ve farklı dönemlerde değişiklik geçirmiş olan binanın gövdesi Nasırüddin Şah Kaçar dönemine aittir. Müze Tahran'ın Güney İşçi Caddesi, Pastör Meydanı ile Hür Meydanı Metro İstasyonu'nun karşısında Savaş Üniversitesi içinde yer almaktadır. Fotoğrafçı: Asger Hamse