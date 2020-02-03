3 Şub 2020 15:46
Journalist ID: 2394
News Code: 83659071
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Zarif ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'nin görüşmesinden görüntüler

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile 3 Şubat günü bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Fotoğrafçı: Merziye Musevi

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