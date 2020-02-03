Zarif ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'nin görüşmesinden görüntüler

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile 3 Şubat günü bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Fotoğrafçı: Merziye Musevi