3 Şub 2020 15:33
Journalist ID: 2394
News Code: 83659054
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Yeni çerçeve içinde eski Tebriz

Tebriz, İRNA- Mehdi Kelanteri, muhteşem bir butik otel oluşturarak orijinal Tebriz'in yerel mimarisini yeniden yaratmaya çalışan yaratıcı bir genç Tebrizli girişimcisidir. Bu butik otel, güzel, şık mimariye ve aynı zamanda beş yıldızlı bir otelin olanaklarına sahip bir yerdir.

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