Tebriz, İRNA- Mehdi Kelanteri, muhteşem bir butik otel oluşturarak orijinal Tebriz'in yerel mimarisini yeniden yaratmaya çalışan yaratıcı bir genç Tebrizli girişimcisidir. Bu butik otel, güzel, şık mimariye ve aynı zamanda beş yıldızlı bir otelin olanaklarına sahip bir yerdir.
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs, Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi şeref üyeliğine seçildi
Tahran, İRNA- İran'da merkezi başkent Tahran'da bulunan Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi, bu…
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Zarif ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'nin görüşmesinden görüntüler
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi…
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Uluslararası Fecr Halter Kupası'ndan kareler
Reşt, İRNA- Mahmut Namcu anısına 5.Uluslararası Fecr Halter Kupası 2 Şubat günü Reşt kentinde…
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İran külçe ve çelik ürünleri ihracatı 9 ayda 7,7 milyon tona yükseldi
Tahran, İRNA - İran Çelik Üreticileri Derneği istatistiklerine göre, külçe ve çelik ürünleri…
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38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nden görüntüler
Tahran, İRNA- İsfahanlı Necme Mehrabi Huzani'nin "Nice Mutlu Yüz Yıllara" adlı oyunu ve Gilanlı…
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Yeni çerçeve içinde eski Tebriz
Tebriz, İRNA- Mehdi Kelanteri, muhteşem bir butik otel oluşturarak orijinal Tebriz'in yerel…
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Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ile görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi…
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Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nda İranlı sporcular 7 madalya kazandı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun…
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İslam Devrimi'nin mesajı barış, dostluk ve yüksek insani değerlerdir
Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, İslam Devrimi'nin…
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Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'ne gönderdiği mektupta Avrupalıların gerekçelerini sorguladı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupalıların İran'ın sunduğu kanıtlarla…
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