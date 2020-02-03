38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nden görüntüler

Tahran, İRNA- İsfahanlı Necme Mehrabi Huzani'nin "Nice Mutlu Yüz Yıllara" adlı oyunu ve Gilanlı Emir Emini tarafından yönetilen "Şal Berun "adlı oyunu, 38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nin ikinci gününde sahnelendi. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari