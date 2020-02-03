Tahran, İRNA- İsfahanlı Necme Mehrabi Huzani'nin "Nice Mutlu Yüz Yıllara" adlı oyunu ve Gilanlı Emir Emini tarafından yönetilen "Şal Berun "adlı oyunu, 38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nin ikinci gününde sahnelendi. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari
-
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs, Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi şeref üyeliğine seçildi
Tahran, İRNA- İran'da merkezi başkent Tahran'da bulunan Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi, bu…
-
Zarif ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'nin görüşmesinden görüntüler
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi…
-
Uluslararası Fecr Halter Kupası'ndan kareler
Reşt, İRNA- Mahmut Namcu anısına 5.Uluslararası Fecr Halter Kupası 2 Şubat günü Reşt kentinde…
-
İran külçe ve çelik ürünleri ihracatı 9 ayda 7,7 milyon tona yükseldi
Tahran, İRNA - İran Çelik Üreticileri Derneği istatistiklerine göre, külçe ve çelik ürünleri…
-
38. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nden görüntüler
Tahran, İRNA- İsfahanlı Necme Mehrabi Huzani'nin "Nice Mutlu Yüz Yıllara" adlı oyunu ve Gilanlı…
-
Yeni çerçeve içinde eski Tebriz
Tebriz, İRNA- Mehdi Kelanteri, muhteşem bir butik otel oluşturarak orijinal Tebriz'in yerel…
-
Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ile görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi…
-
Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nda İranlı sporcular 7 madalya kazandı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun…
-
İslam Devrimi'nin mesajı barış, dostluk ve yüksek insani değerlerdir
Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, İslam Devrimi'nin…
-
Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'ne gönderdiği mektupta Avrupalıların gerekçelerini sorguladı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupalıların İran'ın sunduğu kanıtlarla…
yorumunuz