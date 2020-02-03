3 Şub 2020 15:41
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News Code: 83658972
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Uluslararası Fecr Halter Kupası'ndan kareler

Reşt, İRNA- Mahmut Namcu anısına 5.Uluslararası Fecr Halter Kupası 2 Şubat günü Reşt kentinde başladı. Kupaya İran'ın yanı sıra Türkiye, Ermenistan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kamerun, Endonezya, Irak, Ürdün, Kırgızistan, Moğolistan ve Norveç'ten 34 sporcu katılıp Japonya 2020 Olimpiyat kotasını kazabilmek için yarışıyorlar. Fotoğrafçı: Muctaba Mahmudi

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