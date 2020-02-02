2 Şub 2020 19:00
Journalist ID: 2394
News Code: 83657453
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52. Nükleer Sanayi Kazanımları Fuarı Açılış Töreni'nden kareler

Meşhed, İRNA- 52. Nükleer Sanayi Kazanımları Fuarı Açılış Töreni, 2 Şubat Pazar günü Meşhed Ferhengiyan Üniversitesi'nde düzenlendi. Fotoğrafçı: Muhsin Bahşende

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