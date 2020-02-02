2 Şub 2020 19:29
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News Code: 83657069
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Cumhurbaşkanı Ruhani ve kabine üyelerinin İmam Humeyni Türbesi'ni ziyaretlerinden kareler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani ve kabine üyeleri, 2 Şubat günü İslam Devrimi zaferi arifesinde Fecr On Günü nedeniyle İmam Humeyni Türbesi'ne gelerek, İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri İmam Humeyni'nin ülkülerine bağlılıklarını yineledi. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari

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