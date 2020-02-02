Yezd, İRNA- Yezd'in tasarım ve renklerin bir karışımı olan makine dokuma halısı dünyaca ünlüdür. Bu halı tam otomatik bir dokuma makinesinde üretilir. Fotoğrafçı: Mesud Mircelili
فرش ماشینی یزد،آمیزه ای از نقشها و رنگ ها
یزد-ایرنا- فرش ماشینی یزد،آمیزه ای از نقش ها و رنگها که شهرت ملی و بین المللی دارد. عکس:مسعود میرجلیلی
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Başkanımıza yönelik yaptırım uygulanması, ülkenin bilimsel gelişmesine yaptırım uygulamak demektir
Tahran, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu yaptığı açıklamada, ABD'nin İran Atom Enerjisi Kurumu…
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Cumhurbaşkanı Ruhani ve kabine üyelerinin İmam Humeyni Türbesi'ni ziyaretlerinden kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani ve kabine üyeleri, 2 Şubat günü İslam Devrimi zaferi arifesinde…
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Yezd Makine Dokuması Halısı
Yezd, İRNA- Yezd'in tasarım ve renklerin bir karışımı olan makine dokuma halısı dünyaca ünlüdür.…
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Tebriz'de Gök Mescid
Tebriz, İRNA- İran’ın Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz’de bulunan Gök Mescid, İslam mimarisinin…
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Halhal’da Geleneksel Yemek Festivali'nden manzaralar
Edebil, İRNA- İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil iline bağlı Halhal ilçesinde Fecr On Günü nedeniyle…
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52. Nükleer Sanayi Kazanımları Fuarı Açılış Töreni'nden kareler
Meşhed, İRNA- 52. Nükleer Sanayi Kazanımları Fuarı Açılış Töreni, 2 Şubat Pazar günü Meşhed…
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10 ülkenin temsilcileri Uluslararası Moda ve Giyim Festivali'ne katıldı
Tahran, İRNA- 10. Uluslararsı Moda ve Giyim Festivali'ne 10 ülkeden temsilciler katıldı.
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İran, Suriye’de 30 binden fazla konut inşa edecek
Tahran, İRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mahmud Mehdizade, ’İran ve Suriye arasında…
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Allavi'nin Irak'ın yeni başbakanı olarak seçilmesine sıcak bakıyoruz
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'İran, Irak'ta bağımsızlık, milli egemenlik,…
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Ülke içinde 9 sanayi kolunda 1.1 milyar avronun yurt dışına çıkışı engellendi
Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, ülke içinde çeşitli sanayide kullanılan teçhizat…
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