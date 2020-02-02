2 Şub 2020 19:24
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News Code: 83657038
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Yezd Makine Dokuması Halısı

Yezd, İRNA- Yezd'in tasarım ve renklerin bir karışımı olan makine dokuma halısı dünyaca ünlüdür. Bu halı tam otomatik bir dokuma makinesinde üretilir. Fotoğrafçı: Mesud Mircelili

فرش ماشینی یزد،آمیزه ای از نقشها و رنگ ها

یزد-ایرنا- فرش ماشینی یزد،آمیزه ای از نقش ها و رنگ‌ها که شهرت ملی و بین المللی دارد. عکس:مسعود میرجلیلی

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