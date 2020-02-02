Yezd Makine Dokuması Halısı

Yezd, İRNA- Yezd'in tasarım ve renklerin bir karışımı olan makine dokuma halısı dünyaca ünlüdür. Bu halı tam otomatik bir dokuma makinesinde üretilir. Fotoğrafçı: Mesud Mircelili

فرش ماشینی یزد،آمیزه ای از نقشها و رنگ ها یزد-ایرنا- فرش ماشینی یزد،آمیزه ای از نقش ها و رنگ‌ها که شهرت ملی و بین المللی دارد. عکس:مسعود میرجلیلی