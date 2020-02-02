Tebriz'de Gök Mescid

Tebriz, İRNA- İran’ın Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz’de bulunan Gök Mescid, İslam mimarisinin ve kültürünün şık bir örneğidir. 1465 yılında Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah tarafından yaptırılmıştır. 1467'de Cihan Şah'ın ölümü üzerine caminin yarım kalan inşasını Akkoyunlular yaptırmıştır. 'Mavi Cami' olarak da bilinen İran'ın Tebriz kentindeki Gök Mescid, kentin en önemli tarihi eserleri arasında yer alıyor. Çinilerde, ‘Allah’ adı 1001 kez yazılı. İran'da Mescid-i Kebud olarak adlandırılan caminin avlusunda, 12. yüzyıl Azeri şairlerinden Afzaladdin Bedel Khagani’nin bir heykeli yer almakta. Kubbe yapımında ün sahibi olan İranlı mimarlar, ustalıklarını Gök Mescid'te de göstermiş. Fotoğrafçı: Emin Rahmani
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