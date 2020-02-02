2 Şub 2020 19:04
Journalist ID: 2394
News Code: 83656953
0 Persons

Halhal’da Geleneksel Yemek Festivali'nden manzaralar

Edebil, İRNA- İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil iline bağlı Halhal ilçesinde Fecr On Günü nedeniyle Geleneksel Yemek Festivali düzenlendi.

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 9 =