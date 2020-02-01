Tahran, İRNA- 1 Şubat günü İran-Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi Senendec'e kar yaşığı halkı sevindirdi. Görüntülerde Çocuk Parkı'nda halkın kar topu oynamasından kareler görülmektedir. Kameraman: Müslüh Pirhazraiyan
-
Bölgeye istikrar ve huzurun gelmesine sıcak bakıyoruz
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Özel Temsilcisi Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın…
-
İranlı sporcular, Asya Bisiklet Şampiyonası'nın finaline yükseldi
Tahran, İRNA- İran Milli Bisiklet Takımı iki üyesi Tayland'da düzenlenen Asya Bisiklet Şampiyonası'n…
-
Senendec Çocuk Parkı'nda halkın kar topu oynamasından görüntüler
Tahran, İRNA- 1 Şubat günü İran-Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi Senendec'e…
-
Avustralya hükümeti, İran Milli Cimnastik Takımı üyelerine vize verme konusunda sıkıntı yarattı
Tahran, İRNA- Melbourne Dünya Cimnastik Kupası'na hazırlanan İran Milli Cimnastik Takımı üyeleri,…
-
İran Milli Voleybol Takımı dünya sekizincisi
Tahran, İRNA- İran Milli Voleybol Takımı açıklanan son dünya voleybol sıralamasında, sekizinci…
-
Tahran Ermenileri, İmam Humeyni'ye saygı duruşunda bulundu
Tahran, İRNA- Tahran Ermeni Patrikhanesi üyeleri, Tahran Ermenileri kurum ve örgütleri ile…
-
İran'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belirlendi
Tahran, İRNBA- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda oynayacak İran Milli Voleybol Takımı, A Grubunda…
-
İstanbul'da İslam Devrimi'nin zaferi nedeniyle İran Kültür Haftası düzenlenecek
Tahran, İRNA- 6-10 Şubat tarihleri arasında İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde İran…
-
Yezd ilinde 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Yezd, İRNA- Yezd Polis Teşkilatı İl Komutanı General Muhammedrıza Mirhaydari, il genelinde…
-
İran Silahlı Kuvvetleri Motosiklet Timi'nin Tahran Mehrabad Havalimanı'ndan İmam Humeyni Türbesi'ne kadar düzenlediği geçit töreninden kareler
Tahran, İRNA- İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı motosiklet grubu, 1 Şubat Fecr On Günü nedeniyle…
yorumunuz