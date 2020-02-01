1 Şub 2020 20:26
Journalist ID: 2391
News Code: 83656305
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Senendec Çocuk Parkı'nda halkın kar topu oynamasından görüntüler

Tahran, İRNA- 1 Şubat günü İran-Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi Senendec'e kar yaşığı halkı sevindirdi. Görüntülerde Çocuk Parkı'nda halkın kar topu oynamasından kareler görülmektedir. Kameraman: Müslüh Pirhazraiyan

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