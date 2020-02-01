1 Şub 2020 18:42
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News Code: 83655813
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İran Silahlı Kuvvetleri Motosiklet Timi'nin Tahran Mehrabad Havalimanı'ndan İmam Humeyni Türbesi'ne kadar düzenlediği geçit töreninden kareler

Tahran, İRNA- İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı motosiklet grubu, 1 Şubat Fecr On Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, Tahran Mehrabad Havalimanı ile İmam Humeyni Türbesi arasındaki mesafede geçit töreni düzenledi. Fotoğrafçı: Asger Hamse

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