1 Şub 2020 14:44
Journalist ID: 2391
News Code: 83655756
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İran 18. Kulüpler Yüzme Süper Lig yarışmalarından kareler

Tahran, İRNA- 30-31 Ocak tarihleri arasında Tahran'ın Azadi Spor Kompleksi'nde 18. Kulüpler Yüzme Süper Lig yarışmaları düzenlendi. Kameraman: Ahmed Muini Cem

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