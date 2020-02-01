Tahran İRNA- Fecr On Günü ve İslam Devrimi'nin 41. Zafer Yıldönümü nedeniyle İslam İnklabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İslam Cumhuriyeti Kurucusu ve İslam Dverimi Lideri İmam Humeyni'nin türbesi ile Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti.
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İran 18. Kulüpler Yüzme Süper Lig yarışmalarından kareler
Tahran, İRNA- 30-31 Ocak tarihleri arasında Tahran'ın Azadi Spor Kompleksi'nde 18. Kulüpler…
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Türk ve İranlı uzmanlar iş birliği yapacak
Tahran, İRNA- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama…
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İran ve Ukrayna, kaza sonucu düşen Ukrayna uçağının kara kutusunu birlikte inceliyor
Tahran, İRNA- Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, 8 Ocak günü kaza sonucu Tahran Uluslararası…
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Şehit General Süleymani seveninin gözaltına alınması Londra'da protesto edildi
Londra, İRNA- Şehit General Süleymani'yi sanal ortamda desteklediği gerekçesiyle Kosova'da…
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İran su ve kanalizasyon sanayiinde kendine yetrer duruma yaklaşmıştır
Meşhed, İRNA- Enerji Bakanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Bakan Yardımcısı Kasım Takizade, İran'ın…
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İranlı Allahyar Seyyadmeniş, Fenerbahçe'ye geri döndü
Tahran, İRNA- Fenerbahçe Kulübü, sezon başında İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Seyyadmeniş'i…
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İslam İnkılabı Rehberi'nin İmam Humeyni Türbesi ve Şehitler Mezarlığı'nı ziyaretinden görüntüler
Tahran İRNA- Fecr On Günü ve İslam Devrimi'nin 41. Zafer Yıldönümü nedeniyle İslam İnklabı…
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İslam Devrimi zaferi nedeniyle İran'ın dört bir yanında etkinlikler düzenlenmeye başladı
Tahran, İRNA- İslamn Devrim Kurucusu İmam Humeyni'nin İran'a dönüş günü olan 1 Şuabt günü (12…
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İslam İnkılabı Rehberi, İmam Humeyni Türbesi ve Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İslam Devrimi'nin 41. yıldönümüne günler…
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İran- Çin uçuşları geçici olarak durduruldu
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran-Çin arasındaki gidiş dönüş…
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