1 Şub 2020 12:04
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News Code: 83655346
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İslam İnkılabı Rehberi'nin İmam Humeyni Türbesi ve Şehitler Mezarlığı'nı ziyaretinden görüntüler

Tahran İRNA- Fecr On Günü ve İslam Devrimi'nin 41. Zafer Yıldönümü nedeniyle İslam İnklabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İslam Cumhuriyeti Kurucusu ve İslam Dverimi Lideri İmam Humeyni'nin türbesi ile Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti.

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