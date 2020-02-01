İslam İnkılabı Rehberi'nin İmam Humeyni Türbesi ve Şehitler Mezarlığı'nı ziyaretinden görüntüler

Tahran İRNA- Fecr On Günü ve İslam Devrimi'nin 41. Zafer Yıldönümü nedeniyle İslam İnklabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İslam Cumhuriyeti Kurucusu ve İslam Dverimi Lideri İmam Humeyni'nin türbesi ile Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti.