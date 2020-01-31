31 Oca 2020 16:40
Journalist ID: 1942
News Code: 83654415
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İran mimarisinin güzel örneği, Kaşan Amiri Evi

Kaşan, IRNA- Kaşan kentinde bulunan Amiri Evi, Zendiye hanedanı döneminden kalma İran mimarisinin eşsiz örneklerinden biridir.

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