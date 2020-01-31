31 Oca 2020 16:33
Journalist ID: 1942
News Code: 83654407
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Ermeni Etnografya Müzesinde İranlı Ermeni kadınların el sanatları sergisi

Tahran, IRNA- Ermeni Etnografya Müzesinde İranlı Ermeni kadınların el sanatları sergisi açıldı.

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