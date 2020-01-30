30 Oca 2020 13:51
Journalist ID: 1942
News Code: 83653533
0 Persons

Esalem- Halhal yolunda kar

Erdebil, IRNA- Gilan ilinin yayla bölgesi Esalim’i , Erdebin ilinin Halhal kentine bağlayan cadde dağ, orman ve ovada uzanmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 6 =