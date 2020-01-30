30 Oca 2020 08:41
Journalist ID: 1942
News Code: 83653140
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Kaşan’da tarihi Tabatabai evi

Kaşan, IRNA- Kaşan’da bulunan tarihi Tabatabai evi, geleneksel İran mimarisinin güzel eserlerinden biridir.

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