Tebriz, IRNA- Tebriz Kapalı Çarşısında Hz. Fatıma as. için yas töreni düzenlendi.
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Kaşan’da tarihi Tabatabai evi
Kaşan, IRNA- Kaşan’da bulunan tarihi Tabatabai evi, geleneksel İran mimarisinin güzel eserlerinden…
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İranlı Kadın sporcu Kafa Futsal turnuvasında en iyi oyuncu seçildi
Tahran, IRNA- Asya Futbol Konfederasyonu Maral Türkman’ın Uluslararası Kafa Turnuvasının en…
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Avrupa, İran hava sahası üzerinden uçmama tavsiyesini kaldırdı
Tahran, IRNA- Avrupa Hava Güveliği Ajansı, İran üzerinden uçmama tavsiyesini 20 gün sonra kaldırdı.
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Tebriz Çarşısında Hz Fatıma as. için düzenlenen yas töreni
Tebriz, IRNA- Tebriz Kapalı Çarşısında Hz. Fatıma as. için yas töreni düzenlendi.
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Ruhani: Yüzyılın anlaşması yüzyılın en menfur planıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın…
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Laricani: Yüzyılın anlaşması, Amerika’nın bölgedeki başarısızlıklarını telafi için ortaya atıldı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani Yüzyılın Anlaşmasının…
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Musevi: Yüzyılın anlaşması nefret tohumları Batı Asya bölgesinde ekecek
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Yüzyılın…
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İranlı Kadın sporcular Kafa turnuvasında birinci oldu
Tahran, IRNA- İran’ın 20 yaş altı Kız Futsal Takımı Uluslararası Kafa Turnuvasında birinci…
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Zarif: Yüzyılın Anlaşması Cehenneme giden otobandır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump…
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Yüzyılın Anlaşması hiçbir zaman gerçekleşmeyecek
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin eserlerini koruma ve…
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