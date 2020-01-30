30 Oca 2020 08:11
Journalist ID: 1942
News Code: 83653117
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Tebriz Çarşısında Hz Fatıma as. için düzenlenen yas töreni

Tebriz, IRNA- Tebriz Kapalı Çarşısında Hz. Fatıma as. için yas töreni düzenlendi.

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