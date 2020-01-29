Tahran, IRNA- Hz Fatima’nın vefat yıldönümünde Tahran’da İmam Hüseyin meydanında gelenekse Semeno pişirme töreni düzenlendi.
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Yüzyılın Anlaşması hiçbir zaman gerçekleşmeyecek
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin eserlerini koruma ve…
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Tahran İmam Hüseyin Meydanında Semeno pişirme töreni
Tahran, IRNA- Hz Fatima’nın vefat yıldönümünde Tahran’da İmam Hüseyin meydanında gelenekse…
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Laricani: Yüzyıl anlaşmadı Filistin meselesinin çözümü yönündeki tüm uluslararası anlaşmaları çiğnemekte
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Trump tarafından ortaya…
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Le Devoir: İran, durumu kendi lehine çevirme gücüne sahiptir
Tahran, IRNA- Fransız İnternet Sitesi Le Devoir , ‘’Ortadoğu Satrancında İran’ın Stratejisi’’…
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Barış yanlısı 10 bin Amerikan vatandaşı İran’a özür mektubu gönderdi
New York, IRNA- Barış yanlısı 10 bini aşkın Amerikan vatandaşının özür mektubu İran’ın Washington’da…
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Şiraz, Dünya El Sanatları Kenti oldu
Şiraz, IRNA- Uluslararası El Sanatları Konseyi, Şiraz’ın Dünya El Sanatları Kenti olarak seçti.
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Musevi: İran bölge ülkeleri ile yüzyılın anlaşması aleyhine işbirliğine hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Simurg uydu fırlatıcısı, Zafer uydusunu uzaya fırlatmak için hazır
Tahran, İRNA- İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Simurg…
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İran ve Gürcistan'dan bilimsel ve akademik iş birliğine vurgu
Bakü, İRNA- İran'ın Tiflis Büyükelçisi Cevad Kavam Şehidi, Gürcistan'ın Kafkasya Üniversitesi…
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İlk 9 ayda 8 bin yabancı turist Şeyh Safiyüddin Erdebili Türbesi'ni ziyaret etti
Erdebil, İRNA- Erdebil Müzeler İl Sorumlusu, Şeyh Safiyüddin Erdebili Türbesi ve Çinihane Müzesi'ni…
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