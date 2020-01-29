29 Oca 2020 19:36
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News Code: 83652921
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Tahran İmam Hüseyin Meydanında Semeno pişirme töreni

Tahran, IRNA- Hz Fatima’nın vefat yıldönümünde Tahran’da İmam Hüseyin meydanında gelenekse Semeno pişirme töreni düzenlendi.

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