Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Hz. Fatime'nin şehadeti nedeniyle İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen yas törenlerine katıldı.
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Musevi: İran bölge ülkeleri ile yüzyılın anlaşması aleyhine işbirliğine hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Simurg uydu fırlatıcısı, Zafer uydusunu uzaya fırlatmak için hazır
Tahran, İRNA- İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Simurg…
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İran ve Gürcistan'dan bilimsel ve akademik iş birliğine vurgu
Bakü, İRNA- İran'ın Tiflis Büyükelçisi Cevad Kavam Şehidi, Gürcistan'ın Kafkasya Üniversitesi…
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İlk 9 ayda 8 bin yabancı turist Şeyh Safiyüddin Erdebili Türbesi'ni ziyaret etti
Erdebil, İRNA- Erdebil Müzeler İl Sorumlusu, Şeyh Safiyüddin Erdebili Türbesi ve Çinihane Müzesi'ni…
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İslam İnkılabı Rehberi Hz. Fatime Yas Merasimine katıldı
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Hz. Fatime'nin şehadeti nedeniyle İmam…
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İran Uluslararası Caspian (Hazar) Satranç Şampiyonası'na 425 yerli ve yabancı satranççı katılacak
Reşt, İRNA- Gilan ilinin merkezi Reşt'de düzenlenecek 18. Uluslararası Hazar Satranç Şampiyonası'na…
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'Yüzyılın Anlaşması' bölge ve dünya için kabustur
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Yüzyılın Anlaşması tüm bölge ve dünya…
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Sözde 'Yüzyılın Anlaşması', Filistin halkına ve İslam ümmetine 'yüzyılın ihaneti'dir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD tarafından ilan edilen sözde 'Yüzyılın…
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İslam Devrimi zaferi yıldönümünde İran'ın dört bir yanında 105 bin okulun zili çalınacak
Tahran, İRNA- Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu İl Başkanı Hüccetü'l-İslam Muhsin Mahmudi,…
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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, bu ülkede barış ve istikrar sürecini hızlandırır
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Başdanışman…
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