29 Oca 2020 14:10
Journalist ID: 2391
News Code: 83652711
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İslam İnkılabı Rehberi Hz. Fatime Yas Merasimine katıldı

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Hz. Fatime'nin şehadeti nedeniyle İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen yas törenlerine katıldı.

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