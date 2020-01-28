28 Oca 2020 18:36
Journalist ID: 2394
News Code: 83651878
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İsfahan Tarihi Müşirülmülk Evi'nden kareler

İsfahan, İRNA- İsfahan'da Safevi döneminde inşa edilen Müşirülmülk Evi, Müşir-i Ensari ailesinin mülkiyetinde bulunuyor. Fotoğrafçı: Alirıza Hekimiyan

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